Ana del Castillo se despachó contra empresarios en pleno concierto: “Me deben plata”

Ana del Castillo es una de las cantantes del género vallenato más reconocidas del momento, que además de derrochar talento se ha hecho fama con algunas polémicas que ha tenido a lo largo de su carrera, caracterizándose por ser una mujer empoderada que siempre dice que lo piensa.

Precisamente gracias a eso, está envuelta en una nueva polémica, tras 'boletear' a los empresarios que la habrían contratado para un concierto. Este bochornoso momento tuvo lugar en el marco del Festival Intercultural Vallenato de la Frontera, el cual fue organizado por la Fundación Guajira Linda en Maicao, el pasado 19, 20 y 21 de mayo.

La artista se subió a la tarima junto a sus músicos y cuando estaba a punto de comenzar, interrumpió la música y reveló frente a todos los asistentes que quien la contrató no le habría cancelado el dinero acordado, pero que ella cantaría por amor a su público, a quien debe toda su carrera.

“Voy a decir algo de mi corazón, discúlpenme comenzar así mi presentación, pero lo voy a decir. La gente trabaja fuerte, me compra una boleta, soy Ana del Castillo por ustedes. Pero hay gente que no es responsable, este toque lo hice por ustedes porque todavía me deben plata”, indico Ana del Castillo en el escenario.

Así mismo indicó que ha cambiado y por ende no actuó de otra manera, incluso contó que le pidió algo a su manager para motivarse y cantar por amor a la tierra de donde proviene: “Le dije al manager que me mande una foto para ver cómo está la gente. Muchas gracias por estar aquí. Y al empresario no lo mando a comer 300 terraplenes porque ya yo cambié”.

Por su parte, la alcaldía del municipio se pronunció a través de un comunicado para la opinión pública, en la que mostró su desacuerdo con lo hecho por la cantante: “Lamentamos que un evento destinado a la promoción cultural, se vea empañado por comentarios desafortunados que debieron darse en escenarios privados y no ante un público que se tomó el trabajo de asistir a un lugar, para disfrutar de un espectáculo musical de altura, como el que está acostumbrada a dar en tarima, la artista Ana del Castillo”.

