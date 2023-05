Christian Nodal vuelve a referirse sobre la polémica que tuvo con J Balvin: “me le fui encima”

La industria de la música puede llegar a ser un terreno hostil, en el que las disqueras imponen su poder y los artistas se enfrascan en problemas que normalmente no terminan bien. Muestra de esto fue lo ocurrido entre el cantante urbano J Balvin y uno de los nuevos representantes de la música regional mexicana, Christian Nodal .

Aunque su polémica no empezó por temas de la industria, si terminó con una canción bastante directa en la que el mexicano intentó humillar al colombiano. Todo comenzó cuando Nodal pasaba por una ruptura amorosa, lo que lo llevó a tomar decisiones un tanto apresuradas y radicales, como tatuarse el rostro y pintarse el cabello de muchos colores, parecido al estilo de J Balvin.

El reguetonero subió una foto a Instagram en la que se veía una imagen de cada artista con la frase “Encuentra las diferencias”, mencionando al mexicano, el cual se lo tomó personal y respondió en una historia tajantemente: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Esto desató un rifirrafe por redes sociales , que terminó en una 'tiradera' de Nodal a J Balvin, nombrada 'Girasol', la cual no tuvo contestación por parte del cafetero, quien había recibido otra canción de Residente en el que también criticaba al reguetonero.

Muchos simplemente olvidaron el tema y quedó en el olvido, nunca se supo si limaron asperezas o seguían con rencillas, sin embargo, el cantante mexicano desempolvó la polémica en un episodio del programa 'Tirando Bola' del comediante Franco Escamilla, en el que explicó que su reacción fue derivada de un mal momento que atravesaba y que vio a J Balvin un tanto oportunista, incluso aseguró que pensó que el colombiano quería hacer un duo.

"Yo ya venía como, no voy a ser el meme de nadie más, menos de un guey que tiene un chingo de seguidores, que ni lo topo, ni lo conozco, ni nada, y pues me le fui encima", dijo Nodal a Franco Escamilla, añadiendo que no volverían a ver esa faceta de él como artista y persona.

Así fue la realidad del pleito entre Christian Nodal y J Balvin 😱 #chisme pic.twitter.com/1ByGcVnpNT — Virales de Nuevo Laredo (@NuevoVirales) May 21, 2023

