VIDEO: empleado de Migración Colombia golpeó a pasajero en aeropuerto El Dorado

La mañana de este jueves 24 de noviembre ocurrió un hecho que ha causado un revuelo en redes sociales, ya que en una filmación que se viralizó se puede ver el momento exacto en el que un trabajador de Migración Colombia, identificado como Jaime Adolfo Sánchez, golpeó con una fuerte patada a un pasajero en el aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

Según algunos testigos que presenciaron la situación, todo ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este jueves, cuando el pasajero que iba con una acompañante fue agredido, al parecer, por pedir información sobre un problema que tenían con una de las máquinas biométricas que son usadas para agilizar el proceso de ingreso al país.

Publicidad

Lo que se dice es que luego de un cruce de palabras, el trabajador se enojó y por ese motivo le propinó una patada al pasajero, quien fue defendido por su compañera.

En ese momento, el empleado también quiso atacar a la mujer quien lo estaba filmando, pero prefirió alejarse un poco.

Migración Colombia se pronunció al respecto y aseguró por medio de un trino que van a realizar una investigación sobre lo sucedido: "Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria".

Asimismo, el presidente del sindicato de Migración Colombia, Julián García, dijo a Blu Radio que el funcionario había respondido a varios ataques que había recibido con anterioridad: "El compañero o el funcionario como tal lo único que hizo fue responder a unas múltiples agresiones que ya había tenido anteriormente. Los compañeros están todos los días con una carga laboral altísima".

Esto pasó en @MigracionCol en el aeropuerto ElDorado.

Literalmente tratan a los ciudadanos a patadas pic.twitter.com/0PTxhy2Oqn — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 24, 2022

Publicidad

En diferentes plataformas digitales ya se ha compartido el video y varios internautas han opinado sobre la situación: "El tipo agrede y pretenden es calmar a la señora que lo encara. Qué tal el descaro!", "No hay peor equipo de migración en el mundo que El Dorado. No lo hay. Son unos hijuepu$%# arrogantes e incompetentes. No hay duda!", "Y ese gamín de @MigracionCol qué ole..., menos mal ahí está registrado, bien por la señora que filma semejante ataque. Alguien debe responder", "Bueno, la verdad, digo yo, a esta altura nos ha pasado muchísimo que sólo vemos una parte del video y nos precipitamos a juzgar. ¿Qué pasó antes? Si el migrante pegó primero, de pronto se explica la reacción del funcionario. Averigüemos bien", y muchos más.

Mundial Catar 2022: El lugar perfecto para vivir la fiesta del futbol en Bogotá