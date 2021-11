Jorge Iván Henao, más conocido como Roki, es uno de los influencer más conocidos en Colombia y quien hace poco sufrió un aparatoso accidente en la vía que comunica a Medellín con Llano Grande, Antioquia.

Roki tiene 23 años y según la información que se ha dado a conocer es que sufrió el fuerte accidente cuando manejaba una moto que había comprado hace poco, según lo que contó en sus redes sociales .

Unas horas antes de sufrir el accidente, el influencer había mostrado en sus historias de Instagram una conversación con su padre, quien no estaba para nada de acuerdo con que Roki se hubiera comprado la motocicleta.

"Jorge ´Iván a usted como se le ocurre comprar una moto?. Usted no ve como esta de peligrosa la calle con la inseguridad y esas motos como es de imprudente la gente, tenia que dañarnos la tranquilidad, la vida no es un juego mijo, los muchachos de hoy día se creen inmortales y eso no es así de fácil. Hablé con su mamá y ni quiere hablar con usted, haga el favor y venda esa moto o regale eso" escribió su papá.

En un video que ya se viralizó en las redes, se puede ver como los paramédicos atienden a Roki en el lugar del accidente. Aún se desconoce el estado de salud del influencer.