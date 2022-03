VIDEO: hombre es pillado 'manoseándose' en pleno transporte público de Manizales

A través de redes sociales se conoció una denuncia en la que, según la versión de una mujer, un hombre habría estado masturbándose en pleno transporte público en la ciudad de Manizales ; tras ser increpado, el presunto"pervertido" guardó silencio.

Según se conoció, luego de que la mujer se percatara del acto obsceno, tomó su celular y grabó al sujeto, quien, según la denuncia, aún mantenía su miembro fuera del pantalón y cubriéndolo con un bolso tipo morral.

"El día de hoy 9 de marzo a las 7:15 am venía en la buseta dirigiéndome al lugar donde estudio, al momento de bajarme de la buseta veo que el tipo que está ahí sentado tenía su parte íntima por fuera y se estaba tocando", escribió la mujer en Facebook.

Aunque en el momento el hombre negó las acusaciones y argumentó que "no estaba haciendo nada malo", la mujer lo cuestionó y le pidió que retirara el morral de sus piernas para desmentirla.

"Si yo estoy diciendo mentiras, quítese la maleta, no puede verdad, no puede porque no ha podido guardárselo (el pene)", aseguraba la mujer.

"Hoy fui yo, el día de mañana, una joven quizá niña quien deba presenciar este tipo de cosas", agregó la mujer en la denuncia.

Luego de detener el recorrido del vehículo por varios minutos, al lugar llegó la Policia quien le cuestionó el comportamiento, en respuesta, el sujeto explicó que solo se había desabrochado el cinturón.

En redes sociales aplauden la valentía de la mujer denunciante y esperan que se tomen medidas legales contra el presunto pervertido.

"Aplausos a esta mujer merece un superaplauso ojalá todas tengan esa valentía", "señora la admiro por su valentía, eso me pasó ami cuando tenía 12 años en un bus", "Este es valor que como personas siempre debemos tener", son algunos de los comentarios de la publicación.