Abuelo de 106 años comparte su sabiduría al recomendar dos trucos para tener una vejez saludable

Un adulto mayor, que en el transcurso de esta semana celebró sus 106 años de vida, compartió su sabiduría, en especial dos trucos para que las personas apliquen y puedan disfrutar su vejez de la mejor forma en materia de salud e independencia.

Gordon Ewers, de Perth, Australia , nació en 1906 y, a lo largo de sus más de diez décadas en el planeta Tierra, ha afrontado desde guerras mundiales, pandemias, entre otras cosas que han forjado su carácter y lo han puesto a reflexionar.

En medio de una entrevista que le realizó TV 9 News este viernes, el hombre confesó que su asombrosa longevidad se debía "no tanto por lo que había hecho, sino más bien por lo que no ha hecho".

Ewers, quien en su vida como profesional ejerció el cargo de oficial de aduanas, reveló que dos importantes sacrificios le han permitido conservar una plena vida, permitiéndose desarrollar sus actividades cotidianas por cuenta propia y sin ayuda de nadie.

" Nunca he fumado y nunca he bebido alcohol en mi vida. Su ausencia es probablemente una de las ayudas para lograr la vejez (...) No puedo decir que sea un gran logro, simplemente me pasó a mí, y estoy muy feliz de haberlo hecho", manifestó.

Entretanto, sus dos hijas, Shirley y Marian, aseguran que no se sienten sorprendidas de que su padre siga conservando un buen estado de salud: "Siempre ha sido muy fácil llevarse bien con él y toma la vida como viene", dijo una de ellas.

Por último, Gordon Ewers despidió la conversación con un sabio consejo que considera clave para el ser humano: "Vivir con sensatez, respirar regularmente, pensar en positivo y vivir en esperanza".

Gordon Ewers a sus 106 años. / Foto: TV 9 News