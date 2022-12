Conductor de un bus del SITP enfrentó a usuarios colados y terminó regañado: "Más lambona es usted"

En redes sociales se hizo viral un video en el que un conductor del SITP detiene su ruta para reclamar a un usuario por haberse colado; sin embargo, terminó regañado por los demás pasajeros y hasta hubo intercambio de groserías.

Según el conductor, que fue quien compartió los videos en su cuenta de TikTok, los hechos habrían ocurrido este jueves, 1 de diciembre; en el clip expresa su molestia, pues asevera que entre los pasajeros se ayudan a colar.

“¿Por qué no le llamó la atención cuando se coló?”, le cuestiona el furioso conductor a una de las pasajeras que le estaba reclamando por haber detenido el bus, a lo que la mujer le respondió que a él no le importaba si el hombre se colaba o no en el sistema y hasta lo trata de "lambón".

"Más lambona es usted, respete, ¿y usted qué graba si usted fue el que ayudó a que se colaran?", se escucha gritar al conductor mientras le habla a varios de los pasajeros que, descaradamente, se "salen de los chiros".

“El servicio se viene prestando muy bien y, para que se preste mejor, hay que pagar el pasaje”, les gritó el conductor a los pasajeros desde la cabina del bus.

Luego de la difusión de las imágenes, TransMilenio defendió a su empleado y rechazó la conducta de los usuarios.

“Agradecemos a la persona por ayudar a crear conciencia entre los demás usuarios sobre este tipo de conductas. La sociedad en pleno debe contribuir para contener a los evasores”, comunicó.

Es de recordar que, durante los primeros seis meses de este año, el sistema de TransMilenio perdió semanalmente $10.608 millones por causa de los colados.

