Conoció a su media naranja por internet, viajó miles de km para verla y ella lo terminó bloqueando

Las redes sociales se han convertido en una de las plataformas predilectas por miles de usuarios para contar sus anécdotas, como la que te vamos a contar en la que un joven viajó miles de kilómetros para conocer a su media naranja, pero las cosas no salieron muy bien.

El joven que se hace llamar @itsdanibarrera en la plataforma de TikTok , cuenta que conoció a una joven por internet y por varios años mantuvieron una relación de pareja, en un momento ambos decidieron que se tenían que conocer en persona, por ese motivo él decidió viajar más de 6 mil kilómetros para llegar hasta donde estaba ella.

Dani Barrera vive en la isla de Tenerife, en España y la persona de la que se enamoró al parecer vivía en Orlando, Estados Unidos. El joven decidió grabar todo el viaje para que quedara en su recuerdo.

En la filmación se ve que Dani tuvo que viajar hasta Madrid España para tomar su vuelo que lo llevaría hasta Miami, luego allí buscaría como llegar hasta Orlando, lugar en el que lo estaría esperando su media naranja.

Cuando el tiktoker llego hasta su destino final, le mando varios mensajes a la mujer sin obtener respuesta y luego de unos minutos ella lo bloqueó de todas las redes sociales.

En ese momento él supo que había sido engañado. En el video él escribió: "Viajo 6.000 kilómetros para ver por primera vez a la persona con la que llevo hablando 3 años... Estoy esperándole. No ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados".

La filmación se viralizó rápidamente y tiene miles de comentarios de usuarios como: "Si no es broma, se me parte el alma", "Me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos", "me siento tan identificado con este video", "Al menos hiciste turismo".