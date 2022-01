Cuello de pato en un plato desata horror en clientes y redes sociales

Las medidas adoptadas por un restaurante para aprovechar al máximo cada parte de los animales que prepara para los platos de su menú, terminaron por desatar una oleada de críticas que se trasladó a las redes sociales y se conoció a nivel mundial.

El caso involucra a un restaurante en Londres que en medio del provecho para no desperdiciar animales decidió renovar su menú incluyendo un cuello de pato relleno el cual, en lugar de antojo, desató impresión en los clientes.

Publicidad

La imagen se dio a conocer principalmente a través de la cuenta de Instagram del restaurante Westerns Laundry.

Publicidad

“Nos gusta honrar la vida de los animales con los que cocinamos utilizando todas sus partes. Se genera demasiado desperdicio en nuestra industria comprando cortes preciados y desechando el resto del animal”, es el texto con que el restaurante acompañó la imagen del cuello del pato, en el que está aún sujeto a su cabeza.

Con lo que no contaban era que el efecto no resultó muy positivo por parte de los usuarios que reaccionaron rechazando el plato.

Publicidad

“No, esto es demasiado”, “Oh, Dios”, “Esto no me antoja, me horroriza”, son algunos de los comentarios.

Publicidad



Sin embargo, otros usuarios vieron con ‘mejores ojos’ el menú y comentaron a favor de la iniciativa del restaurante.

“uno de los favoritos de los franceses”, “Una comida increíble”, fueron algunos de los otros comentarios.

Publicidad

Pese a la polémica, el restaurante mantiene el plato dentro de su menú y, al parecer, ha sido probado por varias personas, demostrando que “para todo hay cliente”.