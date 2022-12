Descubrió a su pareja siéndole infiel gracias al increíble zoom del celular

Las historias de infidelidades son las que más rápido se viralizan por medio de las redes sociales y la que te vamos a contar en la nota está de no creer, pues una mujer descubrió a su pareja siéndole infiel gracias a la tecnología.

Por medio la plataforma de videos de TikTok se difundió un video de una joven llamada @mamirosetv quien muestra su truco para comprobar que su pareja al parecer le estaba 'poniendo los cachos'.

En la filmación se ve el momento en el que el hombre estaba retirado de la casa y la mujer se encontraba ubicada en un balcón de la vivienda. Allí se escucha que ella dice que él está hace un buen rato chateando con el celular y por ese motivo decidió usar su móvil para intentar descubrir que estaba haciendo.

"Por eso es que yo no creo en nadie, tiene rato allá, él cree que sabe más que yo pero él no me conoce todavía... Dizque Nicol... Le voy a mandar una captura de esta conversación para saber si él sabe más que yo", dijo la mujer.

Cuando ella hizo zoom logró ver que él estaba hablando, al parecer, con otra mujer llamada Nicol y logró leer parte de la conversación, en ese momento él se percató de que su mujer lo estaba espiando y guardo el celular.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y hubo personas que aplaudieron el ingenio de la mujer para descubrir la infidelidad, mientras que otros le pidieron que les dijera cuál celular estaba usando para hacer tremendo zoom.

"El diablo pero y ese Samsung", "yo puse pausa y puse más zoom y está fuerte la conversación si 😂😂😂😂", "dónde compro ese celular, no lo quiero, lo necesito 😅😅", "bárbaro, y que celular es ese jajsjaja😳", "por dios que diga cuál es el celularrrr", son algunos de los comentarios de los internautas.

