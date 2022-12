Drama tras video viral: ‘VÍSTIMA’ de su propio invento

Elizabeth Rojas concedió una entrevista para un programa de televisión chileno en el que pronunció mal la palabra víctima. En lugar de decir víctima, la mujer dijo ‘vístima’, casi de inmediato su rostro se convirtió en un meme y su vida en un torbellino de bullying y burlas.

El video original de la entrevista rápidamente se convirtió en la comidilla de la red, sin embargo, el fenómeno aumentó cuando un usuario de Youtube editó el video y lo convirtió en una canción de reguetón haciendo estallar en risas a los internautas.

No obstante, para Elizabeth el hecho de volverse viral ha sido la peor pesadilla, pues por medio de otra entrevista, aseguró que ni siquiera ha podido salir a trabajar por temor a las burlas. Según su relato, cuando sale a la calle la gente la reconoce y empieza a burlarse “Esto para mí no es ninguna gracia, yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras, me duele mucho que la gente se ría de mi”, aseguró la mujer.

Para ella y su familia las actividades más cotidianas se han convertido en una pesadilla “ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba, se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme y decirle que parara de molestarme”, señaló Rojas.

Según la mujer incluso las autoridades se han burlado de ella “Estaba comprando y no pude seguir caminando, los carabineros tuvieron que venir a dejarme y cuando me bajé un vecino preguntó que qué me pasaba y hasta el carabinero le dijo ´¡No, si se está haciendo la vístima!’”.

