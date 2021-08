El colmo del descaro: le pidió a una amiga que no veía hace años que pagara el bautizo de su hija La mujer no solo quería obligarla a pagar la fiesta de bautizo, sino que le pagara también la fiesta de cumpleaños a la menor, además de un costoso vestido que ya le había mandado hacer alegando que era la única que no estaba casada y no había tenido hijos.