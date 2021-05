El trino de Peñalosa sobre el paro nacional por el que lo llamaron "Faryd"

En redes sociales no perdonan una y, esta vez, el turno fue para el exalcalde y excandidato presidencial Enrique Peñalosa , quien envió un trino “un poco obvio” sobre las consecuencias de los desmanes en el paro nacional.

Peñalosa criticó los bloqueos que adelantan los manifestantes en distintas regiones del país, que amenaza, incluso, con desabastecer las principales ciudades.

“Si los ciudadanos no pueden ir a trabajar, no tienen ingresos; si no tienen ingresos, no pueden hacer mercado”, escribió Peñalosa.

Destruir el transporte masivo es terrorismo, porque deja a la sociedad sin posibilidad de producir y la mata de hambre. Es igual que destruir la infraestructura de suministro de agua de una ciudad — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 4, 2021

De inmediato, los expertos en hacer bullying en redes le cayeron encima y recordaron algunas frases del exarquero Faryd Mondragón durante transmisiones deportivas que, para ellos, son demasiado obvias.