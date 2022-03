"Eres tan preciosa": conmovedora frase de abuelo a su amada antes de que muriera en sus brazos

Por medio de las redes sociales , todos los días se viralizan historias conmovedoras, como la que te vamos a contar hoy, en la que un abuelo se tuvo que despedir del gran amor de su vida después de estar 59 años y 11 meses juntos.

La esposa de Derek Hime, Grandma, murió después de sufrir cáncer y desde que él supo que ella estaba enferma, no se le despegó ni un solo instante.

Publicidad

Esta historia la dio a conocer la nieta de la pareja, Emily Hime, quien con dolor en su corazón relató en sus redes sociales los últimos días de vida de su abuela y la conmovedora reacción de su abuelo, a quien siempre le dijeron que ella no iba a sobrevivir.

"Durante los últimos meses de vida de mi abuela tuve la bendición de presenciar algo hermoso. Y ese fue el amor incondicional entre mis abuelos. Solíamos burlarnos de mi abuelo y decir que la abuela hizo TODO y que él no podía sobrevivir sin ella. Pero los papeles se revirtieron el año pasado. A través de esto, me he dado cuenta de que la historia de amor más romántica no es Romeo y Julieta, pero son la abuela y el abuelo los que envejecen juntos", comenzó diciendo la joven en su cuenta de Facebook .

Publicidad

Emily Hime cuenta en su publicación que mientras su abuela estaba en quimioterapias, su abuelo aprendió a cocinar las comidas que le gustaban a su amada, lavaba la ropa y además decoró la casa porque pensó que su esposa volvería al hogar en algún momento.

"Ver la forma en que la amaba es un recordatorio increíble para elegir sabiamente. Elige a alguien que siga siendo tu mejor amigo absoluto 60 años en el camino. Quién todavía estará sosteniendo tu mano durante los mejores momentos, pero lo más importante en los peores momentos. Alguien a quien no le avergüence expresar su amor. Quién dice con orgullo "ella es lo más hermoso y la amo tanto" en una sala llena de gente. Eso es amor", escribió la nieta de los abuelos.

Publicidad

El día que la mujer murió, su esposo, como todos los días, fue al hospital y se acostó al lado de ella en la camilla, sostuvo su mano, y algunos minutos antes de que ella cerrara sus ojos para siempre, él le dijo: "Oh, eres tan preciosa. Buenas noches, mi amor".

Esta historia de amor se ha viralizado y Emily dice que espera tener un amor tan fuerte como el de sus abuelos.