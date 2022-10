Estremecedor video: hombre se lanzó de TransMilenio en movimiento y causó pánico en usuarios

Un nuevo y extraño caso en TransMilienio se hizo viral en redes sociales luego que se difundiera el video en el que un hombre, sin razón aparente, se lanzara desde la puerta de un articulado mientras este transitaba a toda velocidad.

En medio de la angustia, varios de los pasajeros alertaron al conductor y le pidieron que parara; sin embargo, el vehículo continuó su ruta y el protagonista del hecho finalmente se arrojó a la calzada dándose un fuerte golpe.

En el video difundido en diferentes redes sociales se ve al joven, que viste buso gris, poniendo los pies en el pavimento como si se tratara de una tabla de surf, justo antes de tomar la decisión de soltarse del bus de TransMilenio.

“Díganle que pare”, se escucha gritar a una mujer, mientras otros intentan convencer al joven de que no cometa el acto; sin embargo, nadie intenta detenerlo.

Aunque las imágenes causaron en algunos internautas angustia, otros lo tomaron con gracia y hasta sacaron frases como "cada quien se baja como quiere".

Así mismo, algunos reclamaron la actitud del conductor por no detenerse, mientras que otros lo defendieron, pues pudo no enterarse de lo que ocurría y al parecer por eso no frenó.

Por el momento se desconoce la identidad del hombre y su estado de salud, así como las razones que habría tenido para arrojarse mientras el articulado estaba en movimiento y ante la mirada de decenas de personas.

Por su parte, TransMilenio no se ha pronunciado sobre los hechos.

Hombre de baja de un bus de @TransMilenio en movimiento pic.twitter.com/HVfUvk1EUW — Bosa B7 (@bosa_b7) October 6, 2022

