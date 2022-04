Fueron a un bar supuestamente embrujado y en la madrugada recibieron un mensaje paranormal

Una pareja de novios planeó por algún tiempo un viaje soñado a York, una ciudad amurallada del noreste de Inglaterra. Estando allí decidieron ir un bar supuestamente embrujado y desde ese momento todo cambió para ellos.

El hombre, quien prefiere mantener oculta su identidad, contó que estaban disfrutando del día y aprovecharon para ir a varios pubs de la ciudad. Después llegaron a la casa y cerca de las 1:48 a.m. su novia recibió un mensaje de texto desde el celular de él, algo para ellos muy extraño pues los dos estaban durmiendo.

"Cuando estábamos en York, tomé una foto del pasillo en un pub que conducía a los baños porque pensé que se veía espeluznante. Sin pensar en eso, se la envié a mi novia para que ella pudiera ver. A la 1:48 a. m. del día siguiente, ambos recibimos un mensaje de texto de mi teléfono que decía ‘¿puedes volver a llamar más tarde?'", contó el joven.

Siguió contando su versión de la historia: "Obviamente no había enviado este mensaje de texto porque estaba dormido, así que ambos estábamos realmente confundidos en cuanto a su procedencia. Creo que pudo haber sido del pub embrujado que habíamos visitado más temprano en el día".

El hombre asegura que todo no terminó allí, ya que algunas horas más tarde encontró un mensaje de texto no enviado desde su teléfono que decía: "somos inv 4n 2 z 4nb", algo que la pareció muy extraño y por ese motivo decidió buscar en Google el significado.

"Busqué en Google estos números y se me ocurrió una ecuación creada por el científico alemán Armand Hückel. La fórmula de Hückel (usando 4n+2) es un cálculo de orbitales moleculares en sistemas de electrones. Naturalmente, nunca había oído hablar de esto y nunca usé esta ecuación en mi vida, así que no estoy seguro de cómo terminó como un mensaje de texto no enviado en mi teléfono", aseguró el joven.

Mensajes enviados /Foto: Redes sociales

Para finalizar, el hombre dice que no sabe realmente que fue lo que ocurrió: "Bueno, es una actividad paranormal o alguien logró piratear mi número de teléfono y enviar mensajes de texto en mi nombre. No sé cómo llegaron allí los mensajes de texto, ninguno de nosotros los envió y ninguno de nosotros ha recibido mensajes de texto como que desde entonces".