“Iba a entrar a comprar y me corrieron”: tienda negó ingreso a joven por ir en sillas de ruedas

Ocurrió en Caracas, Venezuela, al parecer, a la joven se le negó el acceso a la tienda de ropa por ir en silla de ruedas. Ante el hecho de discriminación, Kelly Ayary decidió publicar la denuncia en redes sociales.

“La tarde del 29 de agosto en Balú (esta tienda de textiles) en el Centro Comercial Propatria no me dejaron ingresar porque ‘no puede pasar con la silla de ruedas’. Muchas personas me dijeron que lo pusiera como publicación para poder compartirlo y denunciar”, escribió Kelly.

En el clip, la joden asegura que ya se encontraba cerca a la entrada y fue corrida de allí por ir en silla de ruedas.

La denuncia se hizo tan viral que la empresa tuvo que salir a disculparse con la joven, tomando responsabilidad del caso para investigarlo y dar con los responsables.

“Balú Moda rechaza categóricamente cualquier tipo de discriminación, ante todo pedimos disculpas a la señorita Kelly Ayary y a todas las personas que de alguna manera se sintieron afectadas por el acontecimiento sucedido (…) hacemos saber públicamente que estamos realizando las investigaciones pertinentes para tomar las medidas de rigor para evitar este tipo de acciones hacia nuestros clientes“, informó la tienda en una publicación este lunes, 30 de agosto.