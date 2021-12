Joven es sensación en redes por dirigir una empresa que limpia y pule motores de camiones

Una joven de tan solo 21 años ha ido más allá de los paradigmas impuestos por la sociedad, esto luego de viralizarse su historia en la que se conoció que a temprana edad ya es dueña de una empresa que limpia y pule motores de camiones.

Andressa Silva de Souza, oriunda de Rondonia, Brasil, dice sentirse orgullosa de la vocación que escogió y que la ha proyectado en dicho territorio hasta tal punto que ha pasado de ser empleada a dar empleo a varios hombres.

"Nunca dijeron que era demasiado femenina para hacer mi trabajo, pero ya dudaron de mi fuerza física, porque es muy pesado. Amo mi trabajo y ensuciarme no afecta mi vanidad, todo lo contrario, me demuestro todos los días que soy capaz", afirmó la joven con seguridad.

La adolescente cuenta que su negocio, al estar en una carretera principal del Amazonas por donde pasan frecuentemente conductores de vehículos de carga pesada, el trabajo en su negocio abunda, pero esto no es impedimento para realizar su labor.

"Me encanta disfrazarme, creo que eleva la autoestima de cualquier mujer. Mirarte al espejo y amarte a ti mismo es muy bueno. En cuanto a ensuciarme en mi trabajo, no me molesta, de hecho, ni siquiera lo recuerdo", dijo Andressa para medios locales.

Por último, la joven sorprendió a miles de internautas con la siguiente reflexión "La mujer puede ser dulce a la par que firme, sensible, económicamente independiente y encontrarse bella con todas sus cualidades y defectos", indicó.