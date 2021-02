Lindo gesto: famoso influenciador mexicano rifa su carro para comprar y prestar tanques de oxígeno

El "influencer" mexicano Scott Adrián Moreno Nieto, conocido en redes como "Scott Traveling", ganó recientemente notoriedad por organizar una rifa de su coche y utilizar el dinero ganado para comprar y prestar tanques de oxígeno, en un momento en el que hay escasez de estos insumos por la pandemia de coronavirus.

Su popularidad en Facebook, que luego pasó también a Instagram y YouTube, comenzó en el 2018 con videos y fotografías de viajes a distintos países, pero principalmente por las cosas raras que le sucedían, explicó este martes Scott en entrevista para Efe.

“He hecho videos de viajes en diferentes lugares y no son como videos que hayan pegado mucho. Por ejemplo, hice un video en Petra (Jordania) que está muy bonito, y no pegó el video como tal en Petra, pegó porque ahí me mordió un camello”, narró entre risas.

Actualmente tiene 3,9 millones de seguidores en Facebook, 308.000 en Instagram y 630.000 suscriptores en YouTube.

Cuando el nuevo coronavirus llegó al país a finales de febrero del año pasado, Scott estaba en el país con una joven de Argentina, a quien le regaló un viaje para conocer México tras ganar un sorteo.

La mujer, de nombre Sol, al final se quedó varada en México durante un mes por las restricciones de vuelos que hubo en el país, hasta que finalmente logró regresar a Argentina.

Publicidad

La pandemia comenzó a prolongarse y a mediados del 2020, Scott comenzó a repartir despensas en su pequeña ciudad natal, Uriangato -de tan solo 61.000 habitantes-, localizada en el céntrico estado de Guanajuato.

También rifó una motocicleta para construirle una pequeña vivienda a la señora Vanessa, quien vivía en una casa de lámina con sus cuatro hijos -incluida una niña con epilepsia-, en la periferia de Uriangato.

AYUDA DIRECTA EN PANDEMIA

Para Navidad y Año Nuevo, entregó cobijas y juguetes, pero en enero de este año decidió comprar 50 tanques de oxígeno en distintas partes de México para prestárselos a quienes los necesiten.

Explicó que la idea se basa en la buena fe, pues una vez adquiridos, fueron entregados a personas que los requerían y carecían de recursos para comprarlos.

Publicidad

La única instrucción que se les dio es que una vez que lo desocupen, lo entreguen a otra persona que esté en las mismas circunstancias.

Es decir, es complicado seguir el rastro de cada uno de los tanques de oxígeno, e incluso reconoce que en la actualidad solo tienen ubicados 15 de ellos.

“Yo sé de antemano que muchos tanques se van a perder porque así como hay personas buenas, también hay personas malas que de plano lo van a vender, pero al final la cuestión es ayudar”, comentó.

RED SOLIDARIA

De igual manera, Scott organizó junto con 30 doctores voluntarios, una red para atender a personas que requieren atención médica primaria, y saber si necesitan acudir a un hospital o pueden tratarse desde su propio hogar. En promedio, brindan cerca de 300 asesorías diarias.

Ahora, el joven mexicano lanzó un sorteo para rifar su coche de alta gama, con lo cual espera obtener 500.000 pesos (25.000 dólares aproximadamente), y poder comprar al menos otros 50 tanques de oxígeno.

Publicidad

Él sostiene que no lo hace para ganar seguidores, sino porque está en condiciones de poder ayudar y le ha tocado ver cómo muchas personas sufren por no poder conseguir estos aparatos.

“Yo tengo presente una frase que dice que la gratitud es la memoria del corazón, entonces por qué no regresar un poco de lo que la vida me ha dado”, dijo.

México vive uno de los momentos más graves de la pandemia de la COVID-19 y actualmente suma más de 1,9 millones de contagios y casi 167.000 muertos.