¡Lo hace perfecto! Conductor de SITP se hace viral por imitar a Mafe Walker

Mafe Walker, al hacerse tan famosos en redes sociales tras asegurar que tiene la capacidad de hablar "idioma alienígena" y que cuenta con la capacidad de invocar seres de otras dimensiones, ha estado en la mira de millones de usuarios, entre ellos, un particular conductor del SITP de Bogotá.

Algunos internautas consideran que es verdad y posible lo que ella puede hacer y otros no dejan de hacer tiktoks con la voz de la mujer, escriben burlas hacia los sonidos que emite al entrar en trance Mafe Walker.

De esta manera, un conductor del SITP en Bogotá, no se quedó atrás con la intención de hacer reír a la gente a través de su cuenta en la red social y le dio vida a un "lenguaje alienígena" para el trasporte público de la capital.

El conductor inició el curioso video expresando algunas situaciones muy particulares pasaban en el vehículo e invito a sus seguidores a que se le unieran en el ritual que haría.

“Hola, mis amores. Hoy les hablo desde un lugar espiritual y sagrado dónde podemos invocar y sentir estos seres alienígenas. Yo quiero que los dos cerremos los ojos y digamos: ‘Me amo, te amo, me encuentras, te encuentro’”, dijo al iniciar el supuesto ritual.

Acto seguido, el hombre empezó a nombrar algunos hechos que se presentan a diario en las calles de Bogotá y en el transporte público, causando risas entre los comentarios y varios mensajes de usuarios identificados con lo dicho por el conductor.

“¿Te vas a colar por detrás? Te cierro la puerta. Quedas atrapado y me gritas: ‘Abra la puerta’… Te vas a bajar, me timbras dos o tres veces, me da rabia y no paro, me gritas: ‘¿Me va a llevar a la casa de su madre?’. Me amo, te amo, te encuentras, te encuentro”, expresó en el video.

Agregó finalizando el clip: “Válidas tu pasaje… saldo insuficiente. (Le digo) Señora, recargue su tarjeta, no sea tacaña… Y así llamamos a estos seres alienígenas”.

La publicación fue titulada ‘Qué seres de luz’, el hombre se ha hecho viral en diferentes medios al imitar muy a su manera a Mafe Walker en su inicial aparición en los medios.