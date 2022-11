Modelo con un 'trasero en el estómago' reacciona a críticas

Stella Williams es una hermosa modelo talla grande que vive en Estados Unidos y quien hace poco fue tendencia en diferentes redes sociales luego de que se difundiera un video y varios internautas aseguraran que tenía el 'trasero en el estómago'.

Todo comenzó cuando la mujer decidió publicar por medio de su cuenta oficial en TikTok una filmación hablado sobre su postulación al casting de “Good American” de Khloe Kardashian.

Sin embargo, lo que ella estaba hablando a pocos le importaba y, por el contrario, si se fijaron en la forma como estaba vestida la modelo, pues estaba usando un pantalón ajustado en tonos verde y una corta blusa de color blanca.

Luego de recibir críticas como: "¿Esto es un truco de fotografía o no", "Eres muy bonita, pero tal vez esos pantalones no fueron adecuados", Stella Williams no se quedó callada y dio una contundente respuesta.

"Si me detuviera y pensara en [lo que] era ‘favorecedor’ para el mundo cada vez que me ponía vestidos, sería miserable. Ustedes odian, yo soy feliz", dijo mientras sonreía frente a la cámara.

Toda esta polémica que se viralizó hizo que los pantalones de la marca 'Fashion Nova' se agotarán bastante rápido, lo que quiere decir que a muchas personas sí les gustó el estilo de la hermosa modelo.

"Creo que los pantalones solo necesitan un Spanx porque me encantan los colores y las líneas", "Justo así es mi cuerpo y sufro muchísimo, he dejado de usar jeans por eso 🥺", "No se burlen muchas tenemos esa pancita por la cesárea", "yo tengo la misma pancita 😭 yo ni sé que ponerme", "te ves hermosa, la gente habla más de lo que no tiene que hablar mientras tú te sientas bien no importa lo que digan los demás, eres muy hermosa", son algunas de las opiniones de los internautas.

