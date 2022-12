Mujer confrontó a hombres que la acosaban y les cantó la tabla

A través de un video una joven dio a conocer el incómodo momento que vivió cuando al pasar por el lado de un camión fue acosada por dos hombres, los cuales empezaron a decirle piropos.

La grabación que se viralizó en redes sociales, sirvió no solo para evidenciar lo que muchas mujeres viven día a día, sino que también mostró la actitud de la mujer quien lejos de ignorar el incómodo momento, se acerca a los indicados y los encara.

El video, que se encuentra en su cuenta de Twitter , permite ver el reclamo de la joven, en el que le dice al conductor del camión: “¿Quién le pidió que me dijera algo? ¿Cuál es la necesidad de estar acosando mujeres en la calle? Porque yo no puedo pasar por ningún lado, cerca de ustedes, sin que digan algo, no puedo estar tranquila porque vienen ustedes con esa amenazadera… ¿Por qué lo sigue haciendo? Se nota que usted es de esa clase de ¡@#$… Déjeme en paz pedazo de @/#$”.

Así mismo acompañó la publicación con la siguiente frase: “No podemos estar nunca tranquilas en la calle. Llevaba dos minutos afuera de mi casa y ya me habían acosado. Justo iba grabando un video y quedó en cámara este maldito”.

El hombre al verse increpado por la joven no tuvo mucho que decir, tan solo dijo: “Discúlpenos, solo le dije que estaba muy bonita”.

#NOTICIAS | ¿Acoso o piropo? Una joven confrontó a un conductor que le dijo "está muy linda", la mujer le dice al hombre que no tiene derecho y que ella no le pidió ningún tipo de comentario. Juzguen ustedes.#OasisMagazineCol #Información #Colombia pic.twitter.com/XrmsxbpuU7 — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) November 30, 2022

Finalmente, en la grabación se alcanzaba a apreciar la compañía para la que trabajan los hombres, la cual se pronunció a través de un comunicado afirmando que: “PPCS.A. rechaza cualquier tipo de conducta que constituya intimidación o acoso en contra de la mujer o cualquiera de sus modalidades. PPC S.A. ha establecido políticas y directrices para evitar que este tipo de conductas se presenten tanto interna como externamente con tolerancia cero sobre cualquier tipo de acoso. Hemos activado de inmediato los correspondientes protocolos disciplinarios a los trabajadores que pudieren estar implicados en cualquier conducta que pudiera constituir acoso y aplicar las sanciones que sean del caso”.

