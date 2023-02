Mujer sufre doble tragedia: una extraña enfermedad y un apodo burlón por su condición

Kira Archuleta es una joven de tan solo 24 años que aunque reside en estados unidos actualmente está siendo conocida en todo el mundo luego de hacer pública su historia de vida en la que enfrenta una doble tragedia, pues vive con una extraña enfermedad y además ha recibido apodos crueles debido a esa enfermedad.

La joven cuenta que diariamente tiene que enfrentarse a cientos de críticas y comentarios sobre su piel, pues desde hace varios años, siendo muy joven los médicos le detectaron una enfermedad extraña.

En un principio la estadounidense comenzó a notar cambios en su apariencia cuando diferentes bultos se extendían por zonas de su cuerpo; esto la llevó a consultar una ayuda médica, pero como respuesta obtuvo una gran humillación, dado a que estos le sugerían que limpiara mejor su cuerpo.

Pero su enfermedad no se detenía, poco a poco su rostro se llenó de aquellas protuberancias, lo que ocasionó que tuviera serios problemas de autoestima y optara por no mostrar su rostro, adquiriendo un comportamiento asocial por miedo a ser juzgada. Incluso no pudo continuar más con su empleo.

No era para nada sencillo y mientras que su enfermedad avanzaba expandiéndose por todo su cuerpo, las personas la que lograban ver su rostro reaccionaban con burlas y hasta llegaron a llamarla Freddy Krueger, como el personaje de ficción que tiene su rostro y cuerpo desfigurado a causa de quemaduras.

Las marcas en su cuerpo eran todo un misterio, hasta un día cuando en medio de una consulta con especialistas el médico le comentó que padece de una enfermedad llamada ‘Hidradenitis supurativa’, una afección cutánea poco conocida y que se esparce a medida que la piquiña de las ronchas la hacen rascarse o tocarse.

Inmediatamente la joven empezó un proceso de analgésicos y tratamiento para sanar mientras estuvo internada durante siete días en el hospital de UC Davis, en California.

Pero, como si esto fuera poco, Kira Archuleta perdió la independencia de su cuerpo debido a que el diagnostico llegó acompañado de una serie de cuidados estrictos donde necesitaría ayuda para tratarse; su madre ahora es la encargada de limpiar su cuerpo cada cierto tiempo, debe consumir medicamentos mediante pastillas e inyecciones, como también dejar muchos alimentos.

Finalmente, Kira hoy se encuentra en un proceso de recuperación física y mental a consecuencia de recibir bullying por parte de la sociedad, por lo que decidió contar su historia para hacer un llamado a la sociedad al respeto y entender que las enfermedades o condiciones médicas no son culpa de quien las tiene y que los apodos crueles solo ayudan a destruir a quien ya carga un peso con la enfermedad.

