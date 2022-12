Mundial Qatar 2022: rata de JuanDa predice quien ganará el evento deportivo

Desde el pasado 13 de diciembre se comenzaron a jugar las semifinales del mundial Qatar 2022. Durante esta primera fecha la Selección de Argentina se enfrentó a Croacia, ganando 3 - 0 y llevándose un cupo a la final del este evento deportivo.

Este 14 de diciembre Francia se medirá contra Marruecos y así definir qué equipo se enfrentará a la albiceleste, sin embargo, una rata adoptada del reconocido influencer JuanDa ya mostró sus cartas y dijo qué selección va a llevarse la copa a casa.

Publicidad

Por medio de un video compartido en su cuenta personal de Instagram, el joven contó que una rata se le había metido a la casa y por ese motivo aprovechó para jugar con ella a que definiera quien ganaría el Mundial.

En un principio se pudo ver que el roedor tuvo que decidir entre Argentina y Croacia, eligiendo a la albiceleste, primer resultado que salió tal como el animal lo dijo.

Luego, JuanDa y algunos amigos pusieron a la rata a decidir entre Francia y Marruecos, partido que se jugará este miércoles a las 2:00 pm hora colombiana. En esta parte, el roedor eligió a Marruecos como ganador.

Con esta predicción quedaría claro que la final posiblemente sería entre Argentina y Marruecos.

Publicidad

Al final del video los jóvenes pusieron en una tabla los nombre de los dos equipos y el animal decidió que Argentina se llevaría la copa del mundo a su país, resultado que emocionó a juanDa y sus amigos.

Pese a esta predicción que hizo la rata, la verdad de quien ganará se definirá el próximo domingo cuando se enfrenten los finalistas.

Publicidad

"Y así fue, de Argentina desde que nacimos. Mi mamá me dio la vida, la rata las ganas de vivirla 🇺🇾🇺🇾🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷", "Jamás pensé darle like a una 🐀😂", "Te amo juanda gracias por hacernos reír, no estires la pata nunca 🤙🏻❤️", "confiando 100% en la ratita", "Aún no acaba pero la rat* está teniendo razón con su primera predicción 😂😂", son algunas de las opiniones de los internautas que ahora dicen "amar" a la rata.

Aprende a hacer adornos navideños en casa