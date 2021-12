"No voy a ir a la iglesia cristiana": Yina Calderón rechaza propuesta de Epa Colombia

La empresaria Yina Calderón ha estado en boca de muchos en los últimos días debido a algunas publicaciones que ha hecho por medio de sus redes sociales.

Recordemos que hace poco ella se hizo algunos tatuajes en su rostro y días más tarde compartió un video en el que se ve un poco ebria diciendo que se arrepentía de haberse tatuado y le pedía perdón a sus seguidores por no se lo que ellos esperan de ella.

A raíz de estas publicaciones, la influencer Epa Colombia se comunicó con Yina Calderón y muy preocupada le hizo una invitación a la iglesia para ayudarla. En el video que compartió la empresaria de keratinas dijo "Yo quiero que Dios cambie a Yina como me cambió a mi". En ese momento Yina Calderón le aceptó la invitación pero hace poco dijo en su Instagram que iba a rechazar esa propuesta de Epa Colombia.

En el video la Dj de guaracha dijo "Yo no voy a ir a la iglesia, lo trate de considerar. Le dije que sí, pero ya luego pensándolo, siendo coherente con lo que yo pienso no voy a ir a una iglesia cristiana. No tengo nada en contra de la iglesia cristiana, pero yo no confío en los pastores, no creo en ellos".

Continuó diciendo "No voy a dejar que un pastor me diga qué tengo que hacer o no. Aparte de eso ustedes saben mi devoción por la Virgen y siento que la iglesia cristiana no le da el papel que merece la mamá de Jesús".

Publicidad

Como era de esperarse, este video que rescató la cuenta de Siguiendoafamosos12 se volvió viral y se llenó de comentarios de todo tipo "Lo raro sería que dijera que va a ir, si total, se nota que ni siquiera cree en Dios. 🤷🏼‍♀️", "Bueno como ella no quiere ir a una iglesia cristiana, que vaya dónde un padre entonces y le diga que esos tatuajes se le ven de quinta.. lo más ridículo que he oído", "Cada uno es responsable de sus creencias y se le respetan sus ideas con la iglesia , Dios está arriba en el cielo , no en iglesia👍", y muchos más.