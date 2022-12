“Para volverse loco”: Reacción de un viejito al escuchar ‘Con altura’ por primera vez

En medio de una entrevista sobre la “música de antes”, una periodista española le preguntó a un anciano qué opinaba sobre el reguetón.

Para ver su reacción, la mujer lo puso a escuchar ‘Con altura’, canción que interpreta J Balvin y Rosalía y la cual es una de las más pegadas del momento.

No había sonado ni el coro del tema cuando el señor le pidió que lo quitara.

“Esto es de volverse loco… Si no me lo quitas no sigo aquí, quítamelo porque me vuelvo loco, es que esto es de tontas y tontos, yo no entiendo”, dijo.

El video que se difundió en Instagram no tardó en viralizarse.

