“¿Por qué no tengo NOVIA?”: Gracioso video viral es sensación en WhatsApp

A través de redes sociales, especialmente WhatsApp, circula un video que solo ha desatado risas.

Se trata de un youtuber dominicano que se queja por empezar un nuevo año sin pareja. Pese a que asegura haber hecho de todo por conseguir a alguien no lo logra.



“Todo el mundo tiene novia, ¿qué me está pasando? Yo me peino, compro mucha ropa y no me miran”, dicen el joven en su canal “Las ocurrencias de Victor”.

No solo lo que cuenta el joven en el clip es lo que ha desatado risas, sino también la reacción ante esta situación, pues hasta llora en la grabación.

La publicación está desde el 9 de enero y ya ha alcanzado más de 65 mil reproducciones.