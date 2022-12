¡Puede con todo! Mujer es capaz de cuidar a sus hijos y hacer domicilios al mismo tiempo

Hacer dos cosas al mismo tiempo parece difícil, pero Lada Koroleva una madre de familia rusa piensa lo contrario.

Su historia se ha vuelto tendencia en redes por unas fotos en las que aparece haciendo domicilios y cuidando a sus dos pequeños al tiempo.

La joven y luchadora mujer de 19 años se ha convertido en un ejemplo de vida para muchas madres, pues sus ganas de salir adelante y la intención de apoyar a sus hijos la han acreditado como una heroína y una mujer capaz de cualquier cosa.

La imagen de la chica llevando en su espalda una maleta para hacer domicilios, un bebé en brazos y otro niño más grande agarrado de la mano, le ha dado la vuelta al mundo.

A pesar de que parece difícil, esta maravillosa mamá sigue hacia adelante sin importar lo que suceda.

FOTO: Facebook Lada Koroleva

En Moscú algunos medios de comunicación habían hablado de ella, pero fue hasta hace poco que su caso se reconoció en todo el mundo.

En su país natal muchos la apodan como “la madre heroína de Rostov”, pues su valentía y actitud es impresionante.

FOTO: Facebook Lada Koroleva

Su vida no ha sido fácil, aunque muchos creen que lo hace para causar lástima, en realidad no es así, Korelova debe llevar a sus dos pequeñas a todos lados ya que desde hace un año comenzó una nueva vida en Moscú y no tiene otra opción.

Por fortuna, muchas personas la han ayudado regalándole pañales y cosas para los niños, además ha ganado buena fama en redes y posee miles de seguidores.

FOTO: Facebook Lada Koroleva

