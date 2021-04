“Quedé embarazada cuando ya lo estaba”: mujer concibió otro bebé en su tercer mes de embarazo

Rebecca Roberts es una mujer de Reino Unido que quedó embarazada por segunda vez, tras tres meses de gestación de un primer bebé. Un extraño caso conocido como “superfetación” que se ha presentado menos de 30 veces en el mundo, según informó CNN .

De acuerdo con la mujer, todo iba bien y como cualquier embarazada asistió a varios controles prenatales en los que le aseguraron que estaba esperando un solo hijo, hasta que al tercer mes cuando volvió por un chequeo se percataron de que había otro feto mucho más pequeño que el primero.

Según dijo, su doctora de confianza revisó varias veces porque pensaba que se trataba de un error. Sin embargo, comprobó que ella había quedado nuevamente embarazada.

“Quedé embarazada cuando ya lo estaba, lo que fue una auténtica locura… porque se supone que eso no debe ocurrir. Se dieron cuenta de que el bebé crecía con un ritmo constante de tres semanas de retraso respecto al primero,”, dijo Rebecca.

Asimismo, agregó: “Me dijeron que ... se trataba de un embarazo de superfetación. No podía creer que me hubiera pasado a mí. Pero lo hizo… es precioso. Es como ganar la lotería”.

Y a pesar de que estaba preocupada junto con su pareja de que alguno de los dos no naciera bien o incluso murieran, afortunadamente nacieron sanos y salvos los dos gemelitos, quienes se consideran así por haberse gestado en el mismo vientre al mismo tiempo, a pesar de la diferencia de tres meses.

El hecho fue publicado por medio de redes y se volvió viral. Cientos de internautas admiraron a los pequeños y le dieron gracias a Dios por la increíble hazaña, ya que consideran que es todo un milagro.