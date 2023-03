Revelan cómo graban el 'viento' de La Rosa de Guadalupe; internautas se sorprenden con la verdad

Una de las producciones más exitosas en la televisión de Latinoamérica ha sido La Rosa de Guadalupe, una serie que sin lugar a dudas ha llegado al corazón de las personas, pues las historias que cuentan allí se asemejan bastante a la realidad.

Más allá de todas las situaciones que se presentan, lo que más ha llamado la atención de los televidentes ha sido el famoso 'viento' que no puede faltar en ningún capítulo y casi siempre aparece al final del episodio.

Ese efecto es el encargado de hacer recrear un 'milagro' que hace la virgen de Guadalupe, sin embargo, con el paso de los años ha sido un total misterio sobre cómo ocurre esta situación.

Pues bien, hace poco se viralizó un video en el que se muestra cómo graban este famoso 'viento' o 'aire'. Por medio de la plataforma de videos de TikTok se reveló el mejor secreto guardado por parte de la producción y se trata nada más ni nada menos que de una persona que activa un secador detrás de cámaras que ayuda a que el cabello se mueva de manera natural.

Como era de esperarse, este video ha causado un sinfín de comentarios llamativos en diferentes redes sociales, pero los que más resaltaron fueron de las personas que tomaban con humor la labor de la persona encargada de prender el secador.

"Cómo que no era con un ventilador 😠😤 me engañaron todo este tiempo", "toda mi vida he pensado que era un abanico y resulta que es una secadora para el pelo 😂", "y en que trabajas? soy el que hace el viento en la rosa de Guadalupe😂", "No podría! Apenas encienden el secador me cago de la risa 🤣", "Ya puedo morir tranquilo 😏 toda mi vida creyendo que era un ventilador 😵🤣", son solo algunos de los comentarios de los internautas.

