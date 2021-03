Se enamoró de un desconocido en TikTok y sus seguidores lo encontraron en Cartagena

Una joven usuaria se volvió tendencia en TikTok por un video en el que cuenta que se enamoró de un desconocido y gracias a sus seguidores logró encontrarlo.

Todo ocurrió mientras estaba de vacaciones en la costa. La mujer quedó encantada con el joven y dio a conocer su testimonio en TikTok.

Paula como fue identificada, aseguró que no le habló por pena y que si nuevamente lo encontraba si lo haría como fuera.

Mujer se enamoró de un desconocido y sus seguidores la ayudaron a encontrarlo parte 2 pic.twitter.com/oBE8TJiPdM — Pille pues (@PuesPille) March 31, 2021

“A todas las personas de Bogotá se los ruego. Me encontré a un niño en Cartagena y no le pregunté las redes, pero necesito que me ayuden a encontrarlo”, afirmó en un video.

Días después la tiktoker afirmó emocionada que su petición había sido escuchada, pues resaltó que al fin lo había encontrado.

Ahora juntos están hablando gracias a las 700 compartidas que tuvo la publicación.

Gracias a las redes Paula consiguió ubicar a su crush y ahora espera conseguir algo con él.