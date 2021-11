"Soy tu compañere": Persona no binaria llora en clase en línea y exige uso de lenguaje inclusivo

Durante una clase en línea que se llevó a cabo en la plataforma de Zoom, una persona que se identifica como no binaria, rompió en llanto luego de que un estudiante de su misma clase la llamara por un pronombre con el cual no se identifica.

"No soy tu compañera, soy tu compañere", dijo Andrea Escamilla, estudiante de la carrera de Arte Digital del Tecnológico de Monterrey, México , en medio de lágrimas y exigiendo el uso del lenguaje exclusivo a Max Carvajal.

Posteriormente, Escamilla apaga la cámara de su computador, y el joven, se ve en la obligación de pedir excusas y llamarla por su pronombre para continuar con su intervención: "Perdón, una disculpa, compañere", expresó Carvajal.

Pese a que este video se hizo viral a finales de agosto, a día de hoy sigue desatando polémica entre internautas, ya que algunos no están de acuerdo con el lenguaje inclusivo, mientras que otras personas que igual se identifican como no binarias, aplauden el gesto de Andrea debido a que marcó un antes y un después en la comunidad.

Cabe aclarar que el género no binario "se designa a las identidades de personas que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos", es decir, no se consideran ni hombre ni mujeres. Además, "la gente que se identifica como no binarias, usan pronombres neutros, y piden que se les llame como tal".

