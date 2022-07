Supuesta bruja fue captada en video sobre un tejado en un barrio de Cali; habría huido

Como si se tratara de una escena de terror, habitantes del barrio Cumuneros en Cali alertaron sobre la supuesta presencia de una bruja sobre el techo de una vivienda; intentaron golpearla, pero la sombra finalmente desapareció.

En el video, compartido masivamente en redes sociales, se puede escuchar a la comunidad gritar con temor por la supuesta bruja; allí mismo, algunos tomaron desde palos hasta machetes para agredirla.

Durante la filmación se puede ver a un hombre que intenta escalar la fachada de la casa, sin embargo, tras ver la supuesta bruja huye despavorido.

"La bruja, hay una bruja allá, cójanla, bájenla muchachos, mira cómo se mueve, ve", es uno de los gritos que se escucha en la grabación replicada en diferentes plataformas sociales.

Por el momento se desconoce de qué pudo tratarse, pues la "sombra", como algunos usuarios le llamaron, desapareció sin dejar rastro. Internautas han opinado al respecto, para unos es real la presencia de la supuesta bruja, mientras que otros se mostraron incrédulos con las imágenes y aseguran que pudo tratarse de edición.

"Luego nos preguntamos por qué en ciertos lugares del mundo ven a Latinoamérica como si fuera tierra de tribus", "son buenos para golpear pero no para poner una luz y ver la respuesta a la anomalía", "ya dejen de drogarse, tengan cuidado, no les hagan caso a esta bola de gente que no fue a la escuela", "soy colombiano y viví muchos años en el campo y claro que sí las escuché muchas veces porque les gusta el alboroto", son algunos de los comentarios en el video que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones.