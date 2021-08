Un policía decidió adoptar a niño que quedó sin padres tras crimen de violencia familiar

Ronnie Oneal, el niño de 9 años, fue el único sobreviviente del crimen que cometió su padre en donde le quitó la vida a su mamá y a su hermana en Tampa, Estados Unidos . El menor quedó con heridas en su cuerpo luego de que el agresor intentará apuñalarlo y posteriormente, quemarlo. Mike Blair, policía que atendió la llamada , quiso darle un mejor futuro.

Según el noticiero WESH 2, Mike Blair de 45 años, junto a su equipo recibieron la llamada del terrible suceso acontecido en Florida . "No se esperaba a que viviera" aseguró Blair. Luego de unas semanas, Ronnie se mejoró y fue adoptado por unos familiares, y un encargado de la organización Guardian Ad Litem se enteró que aquellas personas tenían problemas así que decidió avisarle a Blair.

El detective empezó a formar un vínculo con Ronnie debido a las visitas constantes para entrevistarlo y pedirle declaraciones sobre los sucesos, y al enterarse de la situación del menor terminó por adoptarlo junto con su esposa.

"Mis hijos vinieron a verme y me dijeron: 'Papá, tienes que acompañar a mamá en esto, tenemos que acogerlo" cuenta el detective que sus hijos también lo apoyaban con la decisión. Por otro lado, Ronnie Oneal, a través del canal de YouTube, se expresó frente al gesto de amor que tuvo la familia con él: "Son personas realmente agradables. Son los mejores padres, y realmente me cuidan. No hay nadie mejor que ellos" expresó.

El niño de 8 años se sigue recuperando aún de las secuelas del acto violento cometido por su padre biológico, quien recibió una condena de 60 años de prisión.