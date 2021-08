Video: comerciante chino creyó que un cliente estaba robando y decidió cortarle la mano

el domingo 15 de agosto, Pablo Rojas fue herido de gravedad en un mercado chino ubicado en Recoleta, Santiago de Chile , ya que uno de los trabajadores pensó que había robado y lo acusó de delincuente para posteriormente cortarle la mano con un hacha.

Según cuenta la víctima, quien ejerce la profesión de conductor y a su vez se dedica a la fabricación de cometas, decidió ir al mercado para comprar productos para el vehículo de su empresa, y cuando se disponía a salir, sonó la alarma del establecimiento y allí, el extranjero y empleado identificado como Xianjun Wang lo culpó de robo y lo hirió.

"Este chino fue muy agresivo, me atacó de una forma que no se la deseo a nadie y lo único que quiero en este momento es que se haga justicia y el tipo pague con la pena máxima, que no salga. Es un peligro para la sociedad..." argumentó Rojas.

Testigos aseguran que, en primera instancia, Wang habría amenazado y apuñalado a Pablo en el costado izquierdo de su abdomen, y él trató de defenderse: "Estaba completamente indefenso, así que agarré lo primero que encontré, creo que era un hacha. NI si quiera sabía que era un hacha" comentó.

Después de lo ocurrido, Pablo recogió su mano, se la puso en la axila y condujo hasta la Comisaría de Santiago de Chile, a quienes agradeció por la ayuda y por haberlo trasladado al Hospital. "Me cortó las manos, mi trabajo, mi negocio" expresó entre el llanto.

Por ahora, el autor del ataque, Xianjun Wang, se encuentra imputado y está en prisión preventiva.