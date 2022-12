Video: creyó siempre en la inocencia de su hijo y él la sorprendió al salir de la cárcel

Una mujer se hizo viral tras ser grabada cuando era llevada con los ojos vendados hasta la cárcel para encontrase con su hijo que estuvo preso, acusado de un delito que no cometió y que había quedado en libertad para encontrase con su madre, quien nunca dudo de su inocencia.

Todo indica que la hija de la mujer se enteró de que iba a ser liberado su hermano, pero decidió no contarle a su madre para darle una sorpresa. Por eso, le vendó los ojos para evitar que viera hacia donde se dirigían y deducir posibles pistas.

Cuando por fin llegan al lugar, se ve a la hija grabando desde lejos la cárcel y al joven quien sale acompañado de su abogado y poco a poco se ve como se van acercando al vehículo. Luego la chica le pide a su madre que salga y deja que se acerque su hermano para quitarle la venda.

Cuando la mujer se percata de que su hijo está libre, lo abraza y llora de felicidad. Después detienen la grabación y muestran otra hecha por el joven donde agradece a todas las personas que creyeron en su inocencia y da consejos respecto a las detenciones y lo que se debería hacer.

“Quiero agradecer a la gente que creyó en mi inocencia, principalmente a mi familia y amigos. También les quiero dar unos consejos para que no les pase lo mismo que a mí. Primero, no se dejen intimidar, no sean agresivos, pero no se dejen intimidar y siempre graben en vivo cuando los detengan, porque ustedes necesitan pruebas de cómo los abordan y el por qué están siendo detenidos; asegúrense de que sea en vivo y no dejen que les quiten el celular, ellos no tienen ningún derecho”, dijo el joven.

Asimismo, agrego: “Número dos, tener un buen abogado, yo sé que no siempre se puede pagar uno, pero créanme que siempre existen buenos abogados y que son accesibles con sus tarifas, ustedes no saben cuánta gente está ahí (cárcel) por tener un mal abogado o porque este no pudo hacer bien su trabajo”.

Finalmente, pidió tener comprensión con todas aquellas personas que tienen familiares en la cárcel, ya que no solo sufren los presos, sino sus familias.