VIDEO: Descubre que tiene cáncer avanzado haciendo un truco de belleza viral

Un video viral se convirtió en el signo de alarma para una joven que no se había percatado que un cuerpo extraño crecía en su cuerpo y ponía en riego su vida.

Se trata de una joven de 26 años llamada Helen Bender quien reside en Alabama, Estados Unidos, y quien ahora es conocida en todo el mundo tras dar a conocer su historia y la insólita forma en que descubrió que tenía una enfermedad terminal.

Según lo que se conoció todo inició cuando se dispuso a grabarse realizando una rutina de belleza que es viral en la red social TikTok y muy famosa en China que consiste en raspar la piel con una piedra suave para realizar masajes y liberar al cuerpo de toxinas dañinas.

Pero justo cuando realizaba el procedimiento estirando el cuello notó un bulto debajo de su mandíbula, hacia el lado izquierdo, lo que la alertó y por lo que decidió acudir al médico donde le realizaron exámenes y le confirmaron que se trataba de un agresivo cáncer, bastante avanzado (etapa 4) y que además se había expandido a través de por lo menos 20 tumores más en todo el cuerpo.

“Cuando noté ese bulto no estaba segura de qué era. Como me enfermo mucho, pensé que era un ganglio linfático inflamado. Si no hubiera seguido esa tendencia de TikTok no hubiera logrado una revisión. Pude haber muerto”, dijo la joven quien pese a que le dieron solo seis semanas de vida ha logrado ir ganando la batalla gracias a quimioterapias.

La joven compartió su historia en entrevista a varios medio internacionales a los que les confesó que fueron momentos duros y dolorosos, pues no era capaz de contarle la devastadora noticia a su papá, pero la gravedad de su salud la llevó a evidenciar lo que quería ocultar.

Ahora la mujer sigue su tratamiento y espera recuperarse mientras envía mensajes a las personas a estar muy atentas a la salud y a cualquier anomalía que observen en sus cuerpos.

