VIDEO: Hombre habría pillado a su esposo con una mujer; armó tremendo escándalo

En las últimas horas se hizo viral un video en el que supuestamente un hombre le reclama a su esposo tras encontrarlo cenando con una mujer, según él, le estaba siendo infiel; el video provocó todo tipo de opiniones en redes sociales.

Según las imágenes, el engañado hombre habría estado siguiendo los pasos de su esposo para descubrir que le estaba siendo infiel con una mujer. En la grabación se puede observar al joven reclamándole a su esposo por haberlo engañado; sin embargo, este niega todo.

En respuesta, la mujer también inicia una discusión en la que reitera en diferentes oportunidades que ella "le da lo que él no puede darle".

Aunque varios usuarios en redes sociales señalan que la escena es actuada, la pelea llega a tal punto en que ambos se agreden mientras el hombre en discordia intenta separarlos.

Al final, es el joven quien parece haberle "ganado" la discusión a la mujer, pues antes de que termine el video, logró que su marido se sentara en la mesa con él y hasta pidió la orden de comida de la supuesta amante.

"Que alguien me diga en qué país fue eso, para no ir nunca. Si eso es el "mejor restaurante" no quiero imaginar los peores", "confieso, es primera vez que veo este tipo de teatro y la verdad me parece horrible", "Eso el Colombia, qué oso", "le ponen cacho y se siente ganador de quedárselo", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones.

Por el momento no se sabe a ciencia cierta si el hecho ocurrió en realidad o si fue actuado; sin embargo, se presume que habría ocurrido en la un restaurante de la costa colombiana. Allí mismo se observa a la gente 'alborotada' por la situación. ¿Real o actuado? Vea el video a continuación: