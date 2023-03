VIDEO: Hombre sobrevivió de milagro luego de lanzarse de bungee; la cuerda se rompió

Los deportes extremos ofrecen llegar a un punto de adrenalina inolvidable, además de experimentar nuevas aventuras bastante inolvidables ya que muchas de ellas ofrecen conectarse con la naturaleza dependiendo de la actividad, ya que pueden ser acuáticas, terrestres o aéreas, como en el caso del 'Bungee' que consiste en lanzarse de una gran altura sostenido por una cuerda que se encargará de detener el cuerpo unos metros antes de la superficie, sin embargo, no siempre ha salido bien.

En esta ocasión Mike, un hombre de 39 años quien se encontraba en Tailandia acompañado de sus amigos decidió saltar en un parque de diversión extremo luego de que sus amigos lo retaran a hacerlo, ya que, al parecer el hombre no se encontraba tan decidido y conservaba un gran temor; aunque gracias a sus amigos quienes lo presionaron en repetidas ocasiones tomó la decisión de lanzarse en Bungee.

A pesar de que el hombre haya tenido todo el equipo de seguridad ofrecido por el parque, cuando finalmente decidió vivir la experiencia con mucha adrenalina, estuvo a punto de perder su vida; "cerré mis ojos cuando me lancé y esperaba abrirlos en el momento en que la cuerda me hiciera rebotar, pero no pude", comentó el hombre en medio de una entrevista con medio importante del país.

Al parecer, la cuerda ya se encontraba desgastada y por tal razón se rompió cuando tenía el papel de sostener a Mike, pero por fortuna la cuerda lo detuvo algunos metros antes de impactar con la superficie acuática, donde después cayó el hombre que se llevó una gran sorpresa pues no había notado la situación que había enfrentado. Sin embargo, el hombre tuvo fuertes heridas en el lado izquierdo de su cuerpo quien recibió todo el impacto, e incluso comentó que sintió como si le hubieran propinado una paliza.

Por parte del parque Safari y Aventura Changthai Thappraya cubrieron sus costos médicos, pero se libraron de toda responsabilidad pues el hombre anteriormente había firmado un documento que los libraba de cualquier accidente.

