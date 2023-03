VIDEO: Mesera causa revuelo por trabajar con una sensual licra que marcaba sus pompas

Una mesera causó revuelo en un restaurante en México después de lucir su sensual figura con la ropa deportiva, por lo que recibió bastantes comentarios de personas que fueron asistieron al lugar.

Recientemente, se hizo viralizó un video en donde captaron a una sensual mesera la cual llevaba una ropa que llamaba la atención, prácticamente fue imposible para las personas pasar por el lugar y no observarla, esto creció mucho más cuando eran los hombres quienes llegaban a comer en el restaurante.

Su cuerpo al parecer era bastante atlético y lo remarcaba con una licra la cual realzó la zona de su retaguardia por la forma que ofrece la prenda, lo acompañó junto a una blusa ceñida al cuerpo donde al parecer tenía debajo una faja moldeadora, tenis deportivos y una trenza que sujetaba su cabello.

Aunque el video registró como la dueña del local de comidas, utilizó un delantal para tapar a su empleada, ya que se lo puso de una forma contraria a como se utiliza normalmente, aseguraron que tomó esta decisión luego de escuchar comentarios con malas intenciones hacia la mesera, donde llegaron a ofender su integridad o inclusive confundieron los servicios que la misma otorgaba.

La mujer rápidamente se volvió famosa en algunos países latinoamericanos y ahora está siendo buscada para nuevos empleos e incluso preguntas sus redes sociales para conocer más sobre su vida: "Lo vi en Google el lugar y tiene buenas críticas, ¿quién se suma?", "Se me hace una falta de respeto que no digan la ubicación del puesto", "Cómo que de repente me dio ganas de ir a comer a Colima por dónde queda ese lugar", fueron algunos de los comentarios con más influencia en la publicación de Twitter.

También causó que el lugar tuviera mayores visitas y fue una gran publicidad, ya que muchos se vieron motivados a conocer el puesto de trabajo de la chica.

Una mesera de Colima se viralizó por su outfit y figura fitness. pic.twitter.com/hEo0mRY7qr — Lo + viral (@VideosVirales69) March 5, 2023

