VIDEO: Pasajeros de TransMilenio armaron parranda en un vagón gracias a Karol G

Por medio de las redes sociales todos los días se viralizan diferentes videos en los que se muestran escenas graciosas que ocurren en el día a día. Hace poco por medio de la plataforma de TikTok se difundió un video en el que se ve cómo un grupo de personas armaron 'tremenda parranda' en uno de los vagones del sistema integrado de transporte masivo en Bogotá, gracias a Karol G.

Al parecer la filmación fue grabada en plena hora pico, ya que hay muchas personas apretadas dentro del TransMilenio.

Uno de los usuarios no dudó en ese momento de sacar su parlante y poner a todo volumen la canción 'Tusa' de la paisa Karol G.

Algo que no le molestó a muchos, sino que por el contrario, se contagiaron de la alegría del hombre y comenzaron a cantar a todo pulmón el famoso tema, mientras que otras personas sacaron sus celulares y comenzaron a grabar ese momento divertido.

La filmación fue compartida en la cuenta de TikTok de un usuario llamado soyjakoh y como era de esperarse ya cuenta con miles de comentarios como por ejemplo: "Bogotá es una chimba JAJAJAJAJA 💛❤️", "en los que me subo solo se suben a vender dulces y bolsas 😂 que aburrido 🤪", "plata no hay pero mala vida no se dan", "Esoooooo nada de stres en transmi, apuesto la bichota ve esto y queda enamorada 😂😂😂😂", y muchos más.