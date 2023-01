Video: supuesto fantasma de mujer caminando en carretera de Colombia causa terror entre viajeros

Muchas personas son escépticas al momento de creer que pueden llegar a existir fantasmas o seres del más allá que visitan a los humanos, sin embargo, siempre en las redes sociales se viralizan contenidos de este tipo que llaman la atención de más de un internauta.

Hace poco por medio de la plataforma de Instagram se difundió un video sobre este tema y es que un chofer que transitaba por una conocida carretera del país, al parecer, grabó el fantasma de una mujer que caminaba a un costado de la carretera.

Allí se ve la silueta de una mujer usando un traje largo de color blanco caminando algo despacio. Cuando el chofer se detuvo a su lado, el supuesto espectro se dio la vuelta para que no se le viera la cara.

Lo que se dice, según la publicación que realizó la cuenta de Lo Sé Todo, el hecho paranormal habría ocurrido en la vía entre Barranquilla y puerto Colombia.

La filmación ha causado un sinfín de comentarios de personas que creen que es real, mientras que otros internautas aseguran que se trata de un montaje pues para ellos a los fantasmas no seles ven los pies, asimismo, algunos usuarios tomaron con humor el video y hablaron de la inseguridad que es para una mujer caminar sola a altas horas de la noche.

"Uy qué irresponsabilidad una fantasma sola a esa hora, está buscando que la atraquen", "En puerto Colombia toda la vida ha salido esa mujer barranquillero que se respete, sabe la historia que esa mujer", "Parece montaje. Se supone que a los fantasmas no se le ven los pies. 😂", "Más falso que el amor que te juro tu ex. 😒", "La historia es real, la novia que sale en la vía a Puerto, pero este video no es real. A la real no se le ven piernas", son algunas de las opiniones.

