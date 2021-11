Viralizan sarcástica carta de hombre que encontró a su pareja con otro en la cama

Cuando una persona se entera de que su pareja lo está engañando, lo que normalmente sucede es que haya un enfrentamiento entre los involucrados, pero en la historia que te vamos a contar hoy pasó todo lo contrario.

Un hombre en el Reino Unido llegó a su casa y vio que su esposa estaba manteniendo relaciones sexuales con otro hombre en su cama matrimonial y muy diferente a lo que muchos harían, decidió alejarse e irse a escribir una carta con un mensaje que se volvió viral en todas las redes sociales.

El mismo protagonista de esta historia fue quien publicó la nota en el sitio Reddit. El hombre contó que después de ver esa escena, prefirió retirarse en lugar de dañarles el romántico momento y escribir la nota.

De forma irónica el engañado escribió con su propia letra "Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella. Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi carro para que puedas estacionar, por favor, saludos".

Carta dedicada al amante /Foto: Tomada de redes

Los usuarios que se encontraron con este posteo en la red de Reddit aplaudieron la actitud de este hombre y apoyaron la decisión de que se haya animado a contar su historia en Internet.