La práctica muy común con la que miles de empleados están perdiendo su prima

La prima de servicios en Colombia es un derecho de todo trabajador, ya sea de una empresa pública o privada. Esta se paga dos veces al año, una a mitad y otra a final.

La prima depende del valor del sueldo mensual de cada persona, por eso es importante que estés pendiente de si te llega el valor que te corresponde o menos. Con el pago de la prima cerca se incrementa el riesgo de robo en cajeros automáticos.

Estas prácticas son muy comunes a mitad de año, porque los ladrones saben que para estas fechas llega la famosa prima quitándole a los empleados su dinero con tácticas muy comunes y de moda en el ámbito delictivo.

Entre los robos más comunes según las autoridades está la instalación de dispositivos electrónicos en los cajeros, la falsificación de teclados para poder obtener las claves y la instalación de chips o bandas en las ranuras de los cajeros.

Para evitar robos comunes en los cajeros automáticos en la temporada de pagos de prima deberás estar atento a cualquier movimiento inusual que percibas. Sigue estas recomendaciones para evitar ser víctima de un robo:



No entregues a nadie tu tarjeta. No compartas con nadie tus claves. Activa las notificaciones de alerta a la hora de retirar o hacer transacciones. Revisa el cajero que vayas a usar. Cubre siempre el teclado a la hora de digitar el pin. Retira tu dinero en cajeros con buena iluminación y seguridad. Evita retirar grandes cantidades de dinero en un solo cajero. Si sospechas de que has sido victima de robo comunícate con la policía.

Si detectas que hay algo sospechoso en el cajero es mejor que no lo utilices, recuerda que al hacer uso de las precauciones de seguridad no estarás a salvo, pero si reduces el riesgo de robo en los cajeros automáticos. La prevención es la mejor forma de evitar inconvenientes para que puedas disfrutar de tu prima.

¿Cómo saber cuanta prima te debe llegar?

La prima es una prestación social, es decir, es un derecho que tienen los trabajadores en Colombia que están vinculados a un contrato laboral. La prima no tiene factor salarial, la prima de servicios no es un salario, por esta razón no tienen que descontarte nada ya sea de salud o pensión, te debe llegar de manera completa, porque la prima de servicios no tiene ningún valor salarial.

Recuerda que esta prima equivale al valor de un mes trabajado, el método mas sencillo para realizar este calculo es el siguiente:0



Haz una regla de tres simple: Un año cuenta con 360 días y ten en cuenta que la prima es el salario de 30 días. Recuerda que la cifra tiene que tener por equivalencia el promedio del sueldo que recibes al mes.

Remuneración x cantidad de días laborados/ 360 = prima de servicios

Esta prima será abonada en dos partes, cada semestre, y tendrás que realizar este mismo calculo las dos veces para que puedas tener la tranquilidad y seguridad de que tus derechos se están cumpliendo. Si tú trabajaste todo un semestre, deberás recibir tu prima completa.

Ten claro que la manera legal de recibir esta prima es cada seis meses, siendo el último plazo para pagar la primera el 30 de junio y la segunda remuneración el 20 de diciembre.

