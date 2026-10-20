Proyecto pone en la mira algunos colegios públicos de Bogotá, ¿cambiarán sus nombres?

Los nombres de algunos colegios públicos de Bogotá podrían cambiar si avanza un proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo de Bogotá. La iniciativa busca impedir que las instituciones educativas oficiales lleven denominaciones relacionadas con grupos armados ilegales o personas vinculadas a estas organizaciones.

La propuesta fue radicada por el concejal Julián Uscátegui, del partido Centro Democrático, y contempla tanto los planteles educativos como sus sedes, aulas, bibliotecas y demás espacios oficiales. El objetivo es modificar estas referencias y promover nombres asociados con aportes a la sociedad colombiana.

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¿Por qué quieren cambiar los nombres de colegios públicos en Bogotá?

El documento plantea restringir las denominaciones relacionadas con antiguas guerrillas como las FARC, el ELN y el M-19. También incluye referencias a integrantes de estructuras paramilitares, redes de narcotráfico y otras organizaciones al margen de la ley.

Uno de los casos que motivó la discusión es la Institución Educativa Distrital Carlos Pizarro Leongómez, ubicada en Bosa. Su nombre rinde homenaje al excomandante del M-19, organización recordada, entre otros hechos, por la toma del Palacio de Justicia en 1985.

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Uscátegui sostiene que los nombres de las instituciones educativas tienen un papel en la formación de niños y jóvenes, pues representan figuras que pueden convertirse en referentes. Por eso, cuestiona que los colegios lleven denominaciones vinculadas con actores armados.

"Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron", afirmó el concejal al explicar su propuesta.

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El cabildante también señaló que las instituciones deberían reconocer a personas que contribuyeron al país sin recurrir a las armas. En ese sentido, manifestó: "Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma".

¿Cómo se cambiarían los nombres de los colegios distritales?

El proyecto establece que la Secretaría de Educación del Distrito sería la encargada de implementar la medida. Según el texto de la iniciativa, la entidad tendría un plazo de seis meses para expedir la reglamentación necesaria y establecer el procedimiento correspondiente.

Una vez identificados los planteles que cumplan con los criterios contemplados, se realizaría el cambio de denominación. La propuesta plantea que la modificación se aplique a las instituciones incluidas en la restricción, mientras que la elección de los nuevos nombres contaría con mecanismos de participación.

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La comunidad educativa tendría un papel en ese proceso, con el propósito de seleccionar referentes reconocidos por sus aportes a la sociedad colombiana dentro de la legalidad. El proyecto contempla cuatro categorías para orientar la escogencia de las nuevas denominaciones:

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Artistas: figuras destacadas por sus contribuciones culturales.

Deportistas: personas reconocidas por su trayectoria en el deporte.

Científicos: referentes vinculados con la investigación y el conocimiento.

Profesionales: personas cuyos aportes al país se hayan desarrollado dentro de la legalidad.

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La iniciativa también incluye una postura sobre el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Uscátegui expresó: "La defensa de las víctimas debe estar por encima de cualquier homenaje a quienes hicieron parte de organizaciones armadas responsables de dolor y sufrimiento en Colombia".

¿Qué colegios públicos hay en las localidades de Bogotá?

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La propuesta pone sobre la mesa la denominación de las instituciones oficiales de la capital. Para identificar algunos de los planteles que hacen parte del sistema educativo distrital, este es el listado organizado por localidades incluido en la documentación de referencia del Concejo.

Listado de colegios oficiales por localidad:



Usaquén:

IED Nuevo Horizonte, IED San Cristóbal Norte, IED Aquileo Parra e IED Cristóbal Colón.

IED Nuevo Horizonte, IED San Cristóbal Norte, IED Aquileo Parra e IED Cristóbal Colón. Chapinero:

IED Técnico Palermo e IED Manuela Beltrán.

IED Técnico Palermo e IED Manuela Beltrán. Santa Fe:

IED Camilo Torres, IED Jorge Soto del Corral e IED Policarpa Salavarrieta.

IED Camilo Torres, IED Jorge Soto del Corral e IED Policarpa Salavarrieta. San Cristóbal:

IED José Félix Restrepo, IED Manuelita Sáenz, IED Montebello e IED Alemania Unificada.

IED José Félix Restrepo, IED Manuelita Sáenz, IED Montebello e IED Alemania Unificada. Usme:

IED Miguel de Cervantes Saavedra, IED Ofelia Uribe de Acosta, IED Fernando González Ochoa e IED Chuniza.

IED Miguel de Cervantes Saavedra, IED Ofelia Uribe de Acosta, IED Fernando González Ochoa e IED Chuniza. Tunjuelito:

IED Ciudad de Bogotá, IED Venecia e IED Rufus J. Steiner.

IED Ciudad de Bogotá, IED Venecia e IED Rufus J. Steiner. Bosa:

IED Carlos Pizarro Leongómez, IED Fernando Mazuera Villegas, IED Claretiano e IED Bosa Nova.

IED Carlos Pizarro Leongómez, IED Fernando Mazuera Villegas, IED Claretiano e IED Bosa Nova. Kennedy:

IED INEM Francisco de Paula Santander, IED Ciudad de Techo, IED Codema e IED John F. Kennedy.

IED INEM Francisco de Paula Santander, IED Ciudad de Techo, IED Codema e IED John F. Kennedy. Fontibón:

IED Carlo Federici, IED Costa Rica e IED Pablo Neruda.

IED Carlo Federici, IED Costa Rica e IED Pablo Neruda. Engativá:

IED Tomás Carrasquilla, IED Robert F. Kennedy e IED Tabora.

Suba:

IED Gerardo Paredes, IED Tibabuyes Universal, IED Delia Zapata Olivella e IED Gonzalo Arango.

IED Gerardo Paredes, IED Tibabuyes Universal, IED Delia Zapata Olivella e IED Gonzalo Arango. Barrios Unidos:

IED Tomás Rueda Vargas e IED Rafael Bernal Jiménez.

IED Tomás Rueda Vargas e IED Rafael Bernal Jiménez. Teusaquillo:

IED Manuela Beltrán e IED Palermo Sur.

IED Manuela Beltrán e IED Palermo Sur. Los Mártires:

IED Menorah e IED Panamericano.

IED Menorah e IED Panamericano. Antonio Nariño:

IED Atanasio Girardot e IED Guillermo León Valencia.

IED Atanasio Girardot e IED Guillermo León Valencia. Puente Aranda:

IED Marco Antonio Carreño e IED Benjamín Herrera.

La Candelaria:

IED Mayor de San Bartolomé e IED Centro San Bernardo.

IED Mayor de San Bartolomé e IED Centro San Bernardo. Rafael Uribe Uribe:

IED Restrepo Millán, IED Clemencia de Holguín e IED Enrique Olaya Herrera.

IED Restrepo Millán, IED Clemencia de Holguín e IED Enrique Olaya Herrera. Ciudad Bolívar:

IED El Tesoro La Cumbre, IED Rodrigo Lara Bonilla, IED Argentina Montebello e IED Arborizadora Alta.

La propuesta deberá avanzar en el trámite correspondiente para determinar su futuro. Por ahora, el documento plantea las condiciones para revisar las denominaciones señaladas, establecer las reglas de implementación y definir cómo participaría la comunidad educativa en la selección de los nuevos nombres.