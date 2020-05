Mujer soñó muchas veces que su esposo era infiel y terminó comprobando su pesadilla

¿Has visto los memes en los que una mujer despierta y le reclama a su esposo porque le fue infiel en el sueño que acaba de tener? Pues, al parecer, estos sueños pueden tener algo de razón o por lo menos en el caso de una mujer estadounidense que repetidamente tuvo esas pesadillas.

Kayla Harvey, quien vive en el estado de Texas, contó a un medio local su historia. Resulta que durante varias noches soñó que su esposo la engañaba. Aunque ella le preguntó varias veces sobre el tema a su pareja, esta lo negaba rotundamente y los atribuyó a su imaginación.

Sin embargo, él escondía algo. Un día Kayla no aguantó más y se encerró en el baño a esculcar en el celular de su esposo. Para su mala suerte, encontró que él no la engañaba con una, sino con dos mujeres a la vez.

Te puede interesar: Mujer se hizo amiga de la moza de su novio y la dejó quedarse en la relación

En el celular encontró conversaciones comprometedoras y fotos con poca ropa junto a mensajes de ‘amor’.

“Juró que no estaba engañando ni hablando con nadie más. Tenía tantas oportunidades de decirme y mentirme a la cara cada vez; me dejó pensar que me estaba volviendo loca. Una noche, el 25 de marzo, me encerré en el baño y revisé su teléfono. Sé que no debería haberlo hecho, pero tenía que averiguarlo por mí misma”, dijo la mujer a Unilad.

Kayla decidió escribir a las amantes, pues ellas también vivían en un engaño y las sacó de la mentira. Seguido a esto dejó a su esposo, aunque todavía debe convivir con él por la pandemia.

La mujer no quería creer que lo que era una pesadilla se estaba haciendo realidad. Aun así, agradece al ángel guardián que le abrió los ojos.

Esta experiencia podría indicar que esos sueños no son tan locos como ellos creen.