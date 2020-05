¡Ayayay! Christian Nodal te robará el corazón con su nuevo trabajo musical

Christian Nodal, un fenómeno orgullosamente mexicano que a pasos agigantados va rompiendo esquemas y cruzando fronteras con su estilo mariacheño.



A sus 21 años es el artista #1 del Regional Mexicano, multipremiado como autor, galardonado como cantante e intérprete.



“Mi gente no me cabe la emoción en el pecho porque ya por fin sale el EP de “'¡Ayayay!', un EP que hice pensando en ustedes con mucho amor, pasión y dedicación. Espero que lo disfruten machin. Los amooo con toda mi vida! Muchas gracias por el apoyo".



'Se Me Olvidó', primer corte promocional de este EP, continúa causando revuelo en las plataformas digitales a tan sólo dos meses de su histórico debut, cuenta con más de 136 millones de reproducciones a nivel global y el video de este gran tema está en los listados de YouTube music con más de 56 millones de visitas y esta semana continúa apoderándose de los charts de radio de Estados Unidos, México y Colombia por 4ta semana consecutiva.



'¡Ayayay!' es el título de esta producción la cual contiene 7 tracks, donde sigue la línea de las canciones de amor y desamor, un concepto musical que ha identificado a Christian Nodal, sin embargo en esta ocasión ha incluido letras cuya historia y lenguaje está más dirigido al público joven, a su sentir y a su forma de percibir las cosas.



Esta semana Christian Nodal fue catalogado como el artista solista regional mexicano #1 Apple Music en todo el mundo y el sencillo que lo llevó a conocer "Adiós Amor" es la canción regional mexicana #1 en Apple Music en todo el mundo de todos los tiempos.



Nodal, el bandido que robará tu corazón nos presenta a partir de hoy en todas las plataformas digitales su nueva producción ¡Ayayay!