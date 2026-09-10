Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza buscan hacer historia con gira 'Sociedad Sinónima'

Los cantautores Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza unirán por primera vez sus voces en un mismo escenario con la gira ‘Sociedad Sinónima’, cuyo estreno mundial está programado para el próximo 18 de septiembre de 2026 en el Coliseo Champagnat de Pasto, a partir de las 7:00 p. m.

La presentación marcará el comienzo de un recorrido musical que reunirá al artista ecuatoriano Juan Fernando Velasco y al chileno Alberto Plaza, dos intérpretes vinculados a la música romántica latinoamericana.

Según explicaron los artistas, la elección de Pasto para comenzar la gira responde al vínculo que esperan establecer con el público de la ciudad, dentrpo de este espectáculo producido por Gato Producciones Internacional.



“Iniciar esta gira en Pasto tiene un significado muy especial. Queríamos arrancar en una ciudad con un público cálido, apasionado y entregado, y sabemos que el Coliseo Champagnat vibrará al ritmo de nuestras canciones”, expresaron.



‘Sociedad Sinónima’ plantea un encuentro entre los repertorios de ambos cantautores, acompañado de una puesta en escena que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial y elementos tecnológicos.

La propuesta busca integrar los componentes visuales con la interpretación musical, como parte del concepto escénico diseñado para esta gira.

El concierto tendrá lugar durante septiembre, mes en el que en Colombia se celebra el Día del Amor y la Amistad, una fecha que coincide con la temática romántica asociada al repertorio de los dos artistas.

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Concierto en Pasto de Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza

El Coliseo Champagnat será el escenario de la primera presentación de la gira. El encuentro permitirá al público conocer la propuesta que posteriormente continuará su recorrido por otros lugares del continente, según la información entregada sobre el proyecto.

La presentación está programada para el 18 de septiembre a las 7:00 p. m. y las entradas se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados.

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Con esta presentación, Velasco y Plaza comenzarán una etapa conjunta en la que sus trayectorias musicales se encontrarán en un mismo espectáculo, con canciones de sus respectivos repertorios y una puesta en escena apoyada en recursos tecnológicos.