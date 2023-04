Christian Nodal revela a La Kalle detalles de su futuro musical

Christian Nodal es uno de los artistas mexicanos más escuchados, desde el lanzamiento de su canción 'Adiós amor', con la que llegó al estrellato, han pasado más de 6 años, es por eso que decidimos viajar hasta Guadalajara donde nos invitaron a uno de los conciertos de su 'Foraji2 tour'.

Nuestro videojockey Jhon Carrero estuvo tras bambalinas con el que consideramos un artista de la casa, Nodal nos abrió las puertas de su camerino y reveló en una entrevista exclusiva detalles de su carrera musical y del futuro de su carrera.

En un principio nos contó acerca del tour, que también lleva el nombre de su más reciente álbum, en el que destaca la canción 'Un cumbión dolido', que ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones en YouTube, en la que él tuvo mucho que ver con el concepto del video.

“Por ejemplo, lo de la inteligencia artificial, las calaveritas y todo eso, fue algo que yo le pedí a Fernando (director del video), quiero algo diferente, necesito no sé si maquillarnos de calavera, y él me dijo que no, que hay una tecnología ahorita que lo puede hacer”, refiriéndose a lo novedoso de su video musical y la utilización de nuevas tecnologías.

Además, aprovechamos para preguntarle por su presentación en el Festival Vallenato, ya que será invitado especial en la edición número 56, confesando que se siente muy nervioso, ya que todos saben que su fuerte es la ranchera y el mariachi, pero con mucho respeto entonara sus éxitos para todos los amantes del vallenato.

También nos contó sobre su futuro, Jhoncito 'hagamefamoso' le preguntó sobre como se veía de aquí a cinco años y la respuesta nos sorprendió: “Fíjate que después de hablarlo mucho en terapia, algo que me ayudo a solucionarme a mí fue no pensar tanto en el futuro y estar más en el presente”, aclarándonos por supuesto que se ve haciendo música mariachi para todos sus seguidores.

Mira aquí toda la entrevista:

