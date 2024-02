Christina Aguilera está invitando a seguidores a dos noches en su lujosa casa en Las Vegas

Los seguidores de Christina Aguileraestán felices con esta sorprendente noticia. La reconocida intérprete de éxitos como "Genie in a Bottle" y "What a Girl Wants" le ha abierto las puertas de una de sus lujosas propiedades en Las Vegas para ofrecer una experiencia inolvidable a cuatro afortunados fanáticos.

"¡Bienvenidos a Las Vegas! Creo firmemente en el amor propio y en abrazar tu verdadero yo auténtico, así que estoy emocionada de ser anfitriona de una estadía en la Ciudad del Pecado para que los fans se relajen y se den el merecido cariño durante el fin de semana", dijo Aguilera.

Esta oportunidad única se realizará en colaboración con Airbnb, la reconocida plataforma de alojamiento. Los interesados podrán reservar esta experiencia a partir del 22 de febrero a las 1:00 p.m. en el sitio web de Airbnb. Es importante destacar que la reserva únicamente cubre la estadía, por lo que los huéspedes seguidores de la artista deberán organizar su propio transporte hacia y desde Las Vegas.

Durante esta exclusiva estancia de dos noches, los afortunados tendrán la oportunidad de las siguientes actividades:

- Conocer a Christina Aguilera en persona mientras disfrutan de refrescantes bebidas y deliciosos aperitivos.

- Hospedarse en un lujoso Airbnb situado en las proximidades del famoso Las Vegas Strip.

- Participar en una clase privada de burlesque impartida por la reconocida coreógrafa Sarah Mitchell, quien ha colaborado estrechamente con Christina durante más de una década.

- Experimentar una sesión de belleza inspirada en los icónicos looks de la cantante, cortesía del equipo de belleza personal de Christina.

- Degustar una cena en el restaurante favorito de la estrella en Las Vegas Strip.

- Disfrutar de asientos VIP para presenciar el espectáculo de Christina en Las Vegas.

Sin duda, esta será una oportunidad única para los seguidores de Christina Aguilera de vivir una experiencia inolvidable junto a su ídolo en la vibrante ciudad de Las Vegas.

Finalmente, es importante aclarar que esta es una invitación para las personas que estén planeando viajar a las vegas, o para los que se encuentren en la ciudad la fecha en la cual se estará realizando este evento, organizado por Christina Aguilera.

